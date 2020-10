Ezeket a játékokat kínálja a PlayStation Plus Collection

Európában november 19-én jelenik meg a Sony újgenerációs konzolja, a PlayStation 5 (rögtön két verzióban), aminek az egyik különlegessége, hogy ezen a gépen egy új lehetőséggel bővül a PlayStation Plus szolgáltatás. Utóbbi előfizetéses rendszerben működik, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a konzolokon online is lehessen játszani, illetve az egyéb előnyök mellett minden hónapban két (vagy több) játékot kínál a felhasználóknak, amiket ingyen le lehet tölteni, és addig lehet használni, amíg él az előfizetés.

PlayStation 5-ön ez bővül ki a PlayStation Plus Collection funkcióval, aminek a lényege, hogy a PS Plus előfizetők számára elérhetővé válik egy kiváló PlayStation 4-es játékokból álló gyűjtemény, aminek minden egyes darabja szintén letölthető és játszható egészen addig, amíg él az előfizetés. A listában szereplő programok grafikája ugyan nem javul az erősebb hardver ellenére, ugyanakkor jóval magasabb képfrissítésre és rövidebb töltési időkre lehet majd számítani, mint PlayStation 4-en.

A PlayStation Plus Collection játékai:

Bloodborne Days Gone Detroit: Become Human God of War Infamous Second Son Ratchet and Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4 Batman: Arkham Knight Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition Monster Hunter: World Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7 Biohazard

A folyamatosan elérhető PlayStation Plus Collection mellett a PlayStation Plus előfizetés természetesen PlayStation 5-ön is minden hónapban kínál majd ingyen letölthető játékokat az előfizetők számára, és már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz az első ilyen program az új konzolon: a Bugsnax. Aki tehát már novemberben beszerzi az új konzolt, az előfizetőként nemcsak a fenti 19 programhoz jut hozzá, de november 5-től a Young Horses fejlesztőcsapat különleges alkotása is elérhető lesz számára.