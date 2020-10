Indul a nagy harc a Google ellen

Az amerikai igazságügyminisztérium (DOJ) vádat emel a Google-lal (illetve annak anyacégéval, az Alphabettel) szemben a trösztellenes törvények megsértése miatt – írja a CNN. A keresőóriás az elmúlt két évtized eddigi legjelentősebb, technológiai céget érintő trösztellenes eljárása elé nézhet. A minisztérium benyújtásra váró panasza szerint a Google elfojtja versenytársait annak érdekében, hogy megőrizze erőteljes fölényét a keresési és hirdetési piacon.

Az amerikai képviselők által felállított antitröszt-bizottság több mint négyszáz oldalas jelentése szerint a Google és más techóriások egyértelműen monopóliumot élveznek, és versenyellenes gyakorlatokkal nehezítik el a konkurenseik helyzetét. Példaként hozzák, hogy az Amazon az online piactéren egyeduralkodó, az Apple jutalékot szed az App Store-on belül, a Facebook pedig felvásárlásokkal próbálja megelőzni, hogy egy jövőbeli potenciális versenytárs megerősödjön.

Az Európai Unióban már több alkalommal is kimondták, hogy a Google visszaél a helyzetével. Az USA-ban is régóta levegőben lógó eljárás most azért lehet időszerű, mert a Trump adminisztráció szeretné azt a saját sikerének betudni, a novemberben kezdődő választások sürgetően hathatnak a hivatalokra.

A techcég egyelőre nem reagált még hivatalosan a hírre.

(Kiemelt kép: GettyImages)