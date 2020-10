Kedvesebb arcot kapott az Apple maszkot viselő emojija

A világ izgalmas történései közepette az Apple csendben belenyúlt az egészségügyi maszkot viselő emojijának kinézetébe: a hangulatjel barátságosabb szemeket, szemöldököt és rózsás orcát kapott. Most már úgy fest az egykor beteges külsejű fejecske, mint akiben van egy kis életkedv is, még a mosolyt is oda lehet képzelni a textil mögé.

Az Emojipedia rávilágított a furfangra: a maszkos emoji alapját valójában a jól bevált, sokat használt mosolygós alapemoji adja, akire mindössze ráapplikálták a védőréteget. Vélhetően azért alakították át, hogy a kénytelen-kelletlen maszkviseléshez kicsit pozitívabb érzelmek társuljanak a felhasználókban, még ha egy emojiról is van szó. Az új jelecske az iOS 14.2-es frissítéssel érkezik meg.