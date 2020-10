Visszatért az iOS 14-be az eltűnt YouTube funkció

A YouTube weboldala ismét támogatja iOS 14 operációs rendszer alatt a kép-a-képben (PiP) módot, miután a funkció rejtélyes körülmények közt egyszer csak elérhetetlenné vált a múlt hónap folyamán. A mód nem csak Safariban, de Chrome-ban és Firefoxban is engedélyezhető, mindössze pár bökéssel: az éppen nézett videót teljes képernyőre kell állítani, majd kiválasztani a bal oldalt található apró, kép-a-képben módot jelölő ikont. Utána úgy mehet a háttérben a videó, hogy közben más appokat is lehet használni, így a videómegosztóról akár zenét is hallgathatunk a háttérben.

A rendszer szinten támogatott kép-a-képben támogatás az iOS 14 egyik nagy újítása, ám miután a felhasználók azt felfedezték maguknak, a Google láthatóan cselekedett és elvette a funkciót. Emögött az húzódhat, hogy az ő üzleti modelljük szerint csak YouTube Premium előfizetőknek lehet elérni a kép-a-képben megjelenítést. Ez került most vissza, igaz a mobilos YouTube appban nem használható, csak a böngészőkön keresztül.

(Kiemelt kép: GettyImages)