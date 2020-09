Újabb nehézséggel néz szembe a Huawei

Újabb problémát kell megoldania a Huaweinek, mivel úgy tűnik, hogy a mobilgyártáshoz szükséges kulcsfontosságú alkatrészekben hamarosan kevesebb áll rendelkezésükre. Az amerikaiak szankciói után a kínai vállalat el lett vágva nem csak a Google szolgáltatásoktól, de attól is, hogy amerikai chipgyártók, így a Qualcomm és a Broadcom hardvereihez hozzáférjenek. Az amerikai cégek csak speciális engedéllyel szállíthatnak technológiát a Huaweinek.

A dél-koreai Chosun Biz forrása szerint a még szigorúbb exportszabályok miatt hamarosan az LG és a Samsung is nemsokára megálljt parancsol, szeptember 15-től felfüggesztik a prémium kijelzők szállítását a kínaiak számára. Mivel konkrétumokat még nem tudni, ezért az is kérdéses, pontosan mit érteni a „pémium” panelek alatt, de vélhetően OLED-kijelzőkről van szó, amiket például a Huawei P40 Próhoz is használtak, és amelyek működtetéséhez amerikai gyártóktól származó áramkörökre van szükség.

Ez nehéz helyzetbe hozhatja a sencseni vállalatot, mivel az LG és a Samsung világszerte fontos szereplőknek számítanak a kijelzőpiacon és egyben a Huawei fontos beszállítói. Úgy tűnik, a későbbiekben olyan kínai cégektől kell beszerezniük a paneleket, mint a BOE, a Visionox, a Tianma vagy a CSOT.

(Kiemelt kép: GettyImages)