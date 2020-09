Különleges hashtag utal a közelgő iPhone-bemutatóra

Több helyről is hallani, hogy az Apple nagy eséllyel ezen a héten közli a hivatalos őszi termékbemutatójának pontos dátumát. Erre rátesz egy lapáttal, hogy kedden megjelent a Twitteren az #AppleEvent egyedi hashtag a cég kékre színezett almás logójával.

A fejlesztő Jane Manchun Wong által készített, a mikroblog egyedi hashtagjeit listázó Hashflag Browser szerint az #AppleEvent ma bukkant fel, és a jelek szerint szeptember 28-ig lesz aktív a felületen. Ugyan még semmit sem lehet biztosra venni, az legalább már sejthető, hogy a bemutató nem csúszik el októberre. Külön érdekesség, hogy Jon Prosser azzal az információval állt elő, hogy forrásai szerint az új Apple Watch és iPad Air modellek bejelentése még ma, szeptember nyolcadikán megtörténhet, méghozzá sajtóközlemény formájában.

A Twitter a márkák számára engedélyezi, hogy a hashtagjeik mellett személyreszabott ikonokat is feltüntessenek, az Agency Creative szerint egy ilyen hashflag akár egymillió dollárba is kerülhet, és általában az olyan nagy jelentőségű eseményekre szoktak ilyet kreálni a cégek, mint mondjuk a Super Bowl. Az Apple hashflagjének beszédes neve AppleEvent2020.png.

Has #AppleEvent always had its own little Twitter emoji?

— Wesley Hilliard (@HilliTech) September 8, 2020