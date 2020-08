Még látványosabbá válik a Google Térkép

Fontos frissítés érkezik a Google Mapsbe: a térképszolgáltatás a jövőben színekkel érzékeltetve, részletesebben jeleníti meg az egyes helyek domborzati jellemzőit, legyen szó jégcsúcsokról, sivatagokról, partokról vagy sűrű erdőkről. Magától értetődő módon az erdők sötétzöldek, míg a partok barnás árnyalatúak lesznek, a világosbarna pedig a homokos területekre utal. Az újfajta, látványosabb térkép 220 országban, gyakorlatilag a Google Térkép teljes lefedettségén látható lesz. A cég a fejlesztéshez saját műholdas felvételeket és egy újfajta színezési algoritmust használ fel.

Ezen felül a városokat ábrázoló térképek is részletgazdagabbá válnak, igaz, eleinte csak pár városban (London, New Yorkb, San Francisco), ahol többek közt már a járdák és az úttestek szélessége is kivehető lesz, az aluljárókkal, mellékutakkal. A frissítés fokozatosan válik elérhetővé a napokban.

(Kiemelt kép: GettyImages)