Ettől a háttérképtől összeomlanak egyes mobilok

Egy bizonyos háttérkép beállításától teljesen megőrül a rendszer egyes androiodos okostelefonokon, jellemzően a Samsung készülékeken – hívta fel rá a figyelmet az ismert szivárogtató, Ice Universe. Miután a felhasználó az általa megosztott tweetben látható, felhős képet letölti és háttérként állítja be, a mobil végtelen ciklusba kerülve folyamatosan újraindul. Egy idő után a rendszer felajánlja a gyári visszaállítást opcióként, ami viszont azzal jár, hogy a készüléken tárolt fájlok is törlődnek.

A bejegyzés hatására természetesen többen is kipróbálták, mi történik, ha a figyelmeztetés ellenére is használják a fotót, így kiderült, hogy a Samsung mobilokon túl többek közt a Google Pixel mobilokat is érinti a hiba, ami egyik felhasználó szerint a legfurcsább bug, amit valaha látott.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020