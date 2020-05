A Facebook felett bíráskodik, de nincs saját fiókja a Facebook-bizottság magyar tagjának

A Facebook május 6-án jelentette be, hogy a magyar jogtudós, Sajó András is bekerült a legnagyobb közösségi oldalt ellenőrző bizottság, ami lényegében úgy működik, mint a való életben a legfelsőbb bíróságok: bárki fordulhat hozzájuk, aki elégedetlen a Facebook valamelyik döntésével. Az Oversight Board által hozott döntések végleges érvényűek, így megfellebbezhetetlenek, és az egyszeri felhasználóktól kezdve egészen Mark Zuckerbergig mindenkinek el kell fogadnia azokat.

Sajó Andrásnak ugyanakkor nincs saját Facebook-fiókja, és a Népszavának adott interjúja szerint nem is tervez ezen változtatni.

Ez persze koránt sem jelenti azt, hogy ne lenne tisztában a közösségi oldal jelentőségével és működésével, hiszen pontosan tudta, hogy mire vállalkozik, mikor elfogadta a felkérést.

A Facebook a legfontosabb olyan felület napjainkban, ahol az emberi vélemény és gondolkodás alakul. Nem csak nekem, de másik kétmilliárd embernek is egy hihetetlen intellektuális kihívás és egyben végtelenül fontos dolog, mert a közgondolkodás, ahogy az elmúlt évtizedben, a következő években is ettől a felülettől függ. Épp ezért nagy veszélyeket rejt, ha valamit túlszabályoznak, túlkorlátoznak. Ezt valahogy ellensúlyozni kell

– nyilatkozta korábban a 24.hu-nak Sajó.

Az Oversight Board tagjai közé egyedüli magyarként bekerült Sajó András jogtudós, a szólásszabadság és az alkotmányjog szakértője, az MTA rendes tagja, korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) tagja, amelynek alelnöke is volt. Sajó a CEU jogi karának alapító dékánja, e mellett tanított a Budapesti Corvinus Egyetemen és az ELTE-n, a rendszerváltás idején részt vett az alkotmány-előkészítő és a nemzeti deregulációs bizottság munkájában, majd jogi tanácsadóként is dolgozott Göncz Árpád köztársasági elnök mellett. Több nemzetközi jogi szervezet munkájában is részt vesz, valamint alapító tagja a Halálbüntetés-ellenes Ligának.

Kiemelt kép: CEU