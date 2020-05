Ingyen adnak egy LEGO-játékot PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is

A múlt héten minden attól volt hangos, hogy egy hétig ingyen beszerezhető a GTA V PC-re, majd ezzel párhuzamosan, jóval csendesebben elindult egy másik akció is, aminek keretében a 2017-es LEGO Ninjago Movie Video Game kaparintható meg egyetlen fillér kicsengetése nélkül, és ezúttal nemcsak PC-re a Steamen keresztül, de PlayStation 4-re és Xbox One-ra is. A megszerzésükhöz nem szükséges más, mint egy-egy regisztráció az említett szolgáltatásokhoz, és a linkeken igényelni a programot, amit egészen május 21-ig lehet ingyen bezsákolni. A megfelelő gombok lekattintása után a játék ráadásul örökre a felhasználóké lesz, tehát az akció lejártát követően is letölthető és játszaható marad.

A LEGO Ninjago Movie Video Game a hasonló című egész estés animációs film videojáték verziója, amiben a többi hasonló LEGO-játékhoz hasonlóan, különböző képességekkel rendelkező figurákat lehet irányítani a különböző pályákon, ahol legalább akkora szerep jut az egyszerűbb fejtörők megoldásának, mint az akciónak, a tereptárgyak lerombolásának és a gyűjtögetésnek.

A programnak ráadásul van egy olyan előnye, hogy hosszú időre képes lekötni a felhasználót, hiszen a különböző szakaszok rejtett részei csak akkor érhetők el, ha megnyitunk mindenféle speciális képességekkel rendelkező figurákat, akikkel aztán vissza lehet térni a korábbi részekre – szóval az újrajátszási faktor kellően magas. És az sem elhanyagolható tény, hogy ezen játék elé – a GTA V-tel ellentétben – bátran leültethetők a fiatalabb gyerekek is.