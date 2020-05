Magyarországra is jönnek az LG legújabb OLED és NanoCell tévéi

Idén az olmipia és az Labdarúgó-Európa-bajnokság pörgette volna a tévéeladásokat, de a koronavírus-járvány közbeszólt: a pandémia miatt mindkét rendezvényt elhalasztották. Ez mégsincs hatással a tévék értékesítésére, legalábbis a Media Markt és az Extreme Digital szerint, ugyanis mindkét kereskedő arról számolt be, hogy az az elmúlt hetekben nem várt módon megemelkedett a televíziók eladása.

A vásárlók ráadásul most a nagyobb értékű és tudású televíziókat keresik: okoskészülék, Netflix alkalmazás, HDMI csatlakozó, 4K, és lehetőleg keret nélküli, mert jobban mutat a nappaliban.

Ha valaki szintén most gondolkodik vásárlásban, annak lehet jó hír, hogy hamarosan hazánkban is kaphatók lesznek az LG idei televíziói, többek között 8K felbontást kínáló, és egyedi dizájnnal érkező OLED csúcsmodellek is. Május elején kerül a boltokba az OLED CX és GX, valamint a prémium LCD tévécsalád, a NanoCell kategória új képviselői, de érkezik az OLED ZX és WX széria is.

OLED modellek

A GX ultravékony kialakítású készülékházat kapott, köszönhetően az OLED kijelzőtechnológiának: nincs külön háttérvilágítás, a képpontok maguk bocsátják ki a fényt. Így lehetséges, hogy a 65 hüvelykes GX Gallery TV mindössze 20 mm vastag, és különálló vezérlődobozra sincs szükség a működéséhez. A televízió tartóállványa a tévé hátába süllyed és résmentesen simul a falra. A keret nélküli CX sorozat nagy újdonsága pedig a 48 hüvelykes modell, ami akkor jó választás,

ha nincs szükség 55 hüvelykes, vagy annál nagyobb tévére.

Az LG kínálat abszolút csúcsát jelentő ZX széria tagjai már Real 8K, azaz valódi 8K minőséget biztosító OLED televíziók, amik 88 és 77 hüvelykes változatban lesznek elérhetők: ezek az tévék a 4K-hoz képest négyszeres, a Full HD-hoz képest pedig tizenhatszoros képfelbontást kínálnak, ami komoly technikai teljesítmény, de azzal is érdemes tisztában lenni, hogy jelenleg még nem nagyon akadnak olyan tartalmak (se fizikai hordozón, sem online), amik képesek lennének kihasználni az ilyen készülékek képességeit.

Az Xbox One és PlayStation 4 tulajdonosoknak, illetve az újgenerációs konzolok vásárlását tervező felhasználóknak lehet fontos továbbá, hogy a dél-koreai gyártó új OLED televíziói videojátékosok számára hasznos funkciókat is kínálnak. Idén összesen 12 modell támogatja az NVIDIA G-SYNC technológiát, ami biztosítja, hogy a televízió frissítési rátája a csatlakoztatott eszköz képfrissítéséhez igazodjon, így a grafikák tökéletesen pontosan jelennek meg a tévéképernyőn. Azzal, hogy OLED kijelzők önálló fénykibocsátásra képes pixelei egyesével vezérelhetők, javul a képminőség, csökken a bemeneti késleltetés és ultragyorssá válik a válaszidő, méghozzá szakadozás- és villódzás nélkül.

Az LCD sem halott

Az LG az OLED készülékek mellett természetesen a hagyományos háttérvilágítást használó LCD tévécsaládot is behozza Magyarországra. A NanoCell kategória idén három valódi 8K-s készülékkel bővül (75 és 65 hüvelykes méretek a Nano99, 65 hüvelykes a Nano95 szériában), és az OLED televíziókhoz hasonlóan mindegyikben megtalálható a harmadik generációs Alpha 9 processzor.

Az ilyen lapkával érkező tévék támogatják a legújabb HDMI specifikációkat, beleértve az eARC-ot és az ALLM-et, továbbá a 8K modellek HDMI és USB bemenetekről is képesek a natív 8K tartalmak lejátszására és számos kodeket támogatnak, többek között a HEVC, VP9 és AV1 típusokat – utóbbi a YouTube és más nagy streaming szolgáltatók által preferált megoldás. Az LG 8K televíziói továbbá másodpercenként 60 képkocka megjelenítésével képesek lejátszani a streamelt 8K tartalmakat és HDMI-n keresztül is gördülékenyen jelenítik meg a 8K/60P felvételeket.