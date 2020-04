Most megnézheti, mit látott a NASA űrteleszkópja az ön születésnapján

Idén április 24-én lesz 30 éve, hogy felbocsátották a NASA űrteleszkópját, a Hubble-t. A NASA minden évben valamilyen különleges felvétellel ünnepelte az évfordulót, most azonban mást talált ki: az ügynökség honlapján bárki beírhatja a saját születésnapjának hónapját és napját, majd megnézheti, hogy az elmúlt évek során azon a napon milyen látványos felvételt készített az űrtávcső. A NASA ezen felül az április 24-i hivatalos évfordulóig naponta oszt meg képeket közösségi felületein a Hubble pályafutásának minden egyes évéről visszaszámlálásként.

A Hubble 1990. április óta a nap huszonnégy órájában készít felvételeket a világegyetemről. Folyamatosan monitorozza a gázóriások atmoszférájában zajló időjárási változásokat, és neki köszönhetően az elmúlt néhány év során egyre többet tudhattunk meg a Naprendszer két gázóriása, a Neptunusz és az Uránusz légköréről is, a kutatók többek közt most azt is megfigyelik segítségével, hogy a spirálgalaxisoknak miért van ennyiféle formájuk, és hogyan jönnek létre.

(Kiemelt kép: NASA)