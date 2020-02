Érik a botrány az eddigi legdurvább arcfelismerő körül

Január végén robbant be a New York Times tényfeltáró cikke a 2016 óta fejlesztés alatt álló Clearview AI startup alkalmazásáról, ami minden korábbinál félelmetesebb jövőt vázol fel. Az eszköz lehetőséget ad arra, hogy egy ismeretlen ember képét feltöltve átfésülje a több mint hárommilliárd fotóból álló adatbázist, majd megmondja az adott személy nevét, akár címét is.

A szoftver a jelentősebb közösségi és kereskedelmi oldalakról gyűjti be a nyilvánosan hozzáférhető fotókat, köztük a Facebookról, YouTube-ról, Venmóról, így a mögötte álló könyvtár hétszer akkora, mint az amerikai szövetségi nyomozóirodáé (FBI). Ennek egyrészt a közösségi oldalak üzemeltetői sem örülnek, másrészt több biztonsági szakértő is arra figyelmeztetett, hogy komoly aggályokat vet fel, miként kezeli a cég az összegyűjtött információkat.

Már hatóságok is használják az eddigi legdurvább arcfelismerőt Rejtélyes és egyben ijesztő technológiát leplezett le a New York Times.

Most megtörtént, amitől éppen tartottak a szakemberek: a ClearView hivatalosan is megerősítette, hogy feltörték adatbázisát, így a hackerek kiszivárogtatták partnereik pontos listáját, amin több ezer jogi szervezet és privát cég szerepel. Az arcfelismerő szolgáltatást használó kliensek közt lehet említeni a Best Buy-t, a Macy’s-t, az Interpolt, az amerikai Igazságügyi Minisztériumot, az amerikai határőrséget (CBP). A Buzzfeed állítása szerint indulása óta több mint 2,900 partner használta a szolgáltatást, és együttesen eddig több mint 500,000 kereséshez vetették be.

A ClearView annyit reagált a hírre, hogy az adatszivárgások napjainkban már általánosnak számítanak, a későbbiekben igyekeznek erősíteni biztonsági megoldásaikon.

(Kiemelt kép: GettyImages)