Csodás videó mutatja be a Xiaomi Mi 10 Pro kamerás képességeit

A Xiaomi február 13-án mutatta be a Mi 10 és Mi 10 Pro készülékeit, melyek közül az utóbbi – a független, és az egész mobilpiac által elismert DxOMark szerint – jelenleg a legjobb okostelefon, ha fotózásról van szó. A gyártó ugyanakkor egy videóval igyekszik felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a frissen leleplezett csúcsmobiljuk akkor sem vall szégyent, ha mozgóképekről van szó.

A 4K felbontású, New Yorkban készített felvételeket a fotós/filmes Luis Guanzon készítette, és bár a 70 másodperces videóból nem derül ki, pontosan milyen körülmények között, az eredmény így is egészen döbbenetes. A felbontás csak egy dolog, ami igazán lenyűgöző, az a színek és a részletek megjelenítése. Habár ahhoz kétség nem férhet, hogy a felvételeknél kiegészítőket (állvány, gimbal stb.) is hazsnáltak, és a vágáson túl egyéb utómunkát sem zárnánk ki, azért még ennek fényében is elképesztő, hogy milyen minőségű mozgóképek hozhatók létre pusztán egy telefon használatával.

Ami pedig a technikai paraméteket illeti, a Mi 10 Pro hátlapján összesen négy lencse kapott helyet: egy 108 megapixeles (f/1,69) széles látószögű, képstabilizátorral ellátott fő egység, egy 8 megapixeles (f/2,0) szuper teleobjektív, tízszeres hibrid optikai zoommal és optikai képstabilizátorral, egy 12 megapixeles (f/2,0) portré szenzor, illetve egy 20 megapixeles (f/2,2) ultra széles látószögű kamera. Mindezt ráadásul kifejezetten erős hardver egészíti ki: Snapdragon 865 chipset, Adreno 650 grafikai egységgel, és a mobilból létezik 12 GB memóriával (LPDDR5) és 512 GB háttértárral (UFS 3.0) szerelt verzió is.

A Xiaomi Mi 10 és a Mi 10 Pro jelenleg még csak Kínában kapható, a gyártó eredetileg február 23-án mutatta volna be az európai közönségnek a barcelónai Mobile World Congress keretén belül, de a rendezvényt a koronavírus miatt lefújták, így a Xiaomi eseménye is elmarad, arról pedig egyelőre nincs hivatalos információ, hogy ebben a régióban mikor lesznek elérhetők az új csúcskészülékek.