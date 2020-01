Több százmillió otthoni modemet érint egy súlyos hiba

Számos gyártó otthoni modemét érinti egy súlyos sebezhetőség, tárták fel a dán Lyrebirds biztonsági cég szakértői. A Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés a becslések szerint több százmillió, a Broadcom chipjét használó eszközt érint, ebből csak Európában legalább 200 milliót.

A hiba lehetőséget ad arra, hogy a rosszakarók kártékony kódokat futtassanak a modemeken és akár a keresztülfolyó adatforgalomhoz is hozzáférjenek, ezáltal pedig érzékeny információkat szipkázzanak el. A kémkedésen túl nagy veszélyt jelent az is, hogy a kiberbűnözők a csatlakozó számítógépeket is elérhetik, amiket akár zombihálózatokba, botnetekbe szervezhetnek be.

A szakemberek azóta tájékoztatták az érintett készülékek gyártóit és a nagyobb szolgáltatókat, akik már megkezdték a szükséges javítások kiadását. A sebezhető modemek részletes listáját ezen a linken érheti el az Am I Affected? szekció alatt.