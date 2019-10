Készül a Huawei legerősebb processzora

Most akkor van értelme megvenni a legújabb Huawei telefonokat?

Nemrég számoltunk be róla mi is, hogy a Huawei a berlini IFA-n megmutatta a Kirin 990 chipsetet. A Mate 30 széria modelljeiben már ez a lapka dolgozik, és vélhetően a Honor V30, valamint a hajtogatható Mate X is megkapja majd. A Huawei Central szerint a sencseni cég már gőzerővel fejleszti a következő nagyágyút,

elkezdte az 5nm-es Kirin 1000 processzor próbagyártását és első tesztjeit, ami a jövő év második felére készülhet el teljes pompájában.

A Kirin 1000 ezzel a Huawei első olyan komponense lesz, ami 5 nanométeres gyártási technológiával készül, ami annyit tesz, hogy a lapkán még sűrűbben helyezkednek el a tranzisztorok, ezáltal gyorsabb számítási kapacitás érhető el, és az energiafogyasztás is csökken. A Kirin 1000 várhatóan a legerősebb, Cortex-A77 magokkal fog dolgozni, ami akár további húsz százalékkal nagyobb teljesítményre lehet képes a Kirin 990-ben használt Cortex-A76-tal szemben.

A Huawei eddigi stratégiáját alapulvéve a 2020-as Mate 40 mobiloknak már ez a chip adhatja a lelkét, de a 2020 első negyedévében bemutatkozó Huawei P40 széria darabjaiba még a Kirin 990 kerül. Öt nanométeres lapkák terén már élesedni tűnik a helyzet, júliusban a Samsung is bejelentette, hogy ilyen technológiájú processzoron dolgozik.

(Kiemelt kép: AFP)