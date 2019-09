Elsötétül az Instagram

Befutott az ezúttal édességnév nélkül érkező Android 10, aminek egyik hozománya, hogy rendszerszinten is bekapcsolható benne a sötét mód, aminek köszönhetően azon alkalmazások megjelenése is elsötétül, amelyekben van ilyen lehetőség. Több felhasználó is kiszúrta, hogy az Instagramnál is választható lesz a kezelőfelület, ám nem mindenki kapja meg egyhamar.

Több bétatesztelő is jelezte az Android Police felé, hogy az app 114.0.0.24-es verziójával náluk automatikusan megjelent az új felület, amennyiben engedélyezték az Android 10 beállításai közt a rendszerszintű sötét módot – úgy tűnik, hogy egyelőre csak olyan mobilokon lehet előhívni, amin a legújabb Android fut, de az Instagram új, stabil verziójával mindenkihez megérkezhet majd.

A képmegosztó mobilos felülete már emlékezet óta rengeteg fehér színnel operál, így a hozzá érkező Dark Mode egészen látványos különbséget hoz majd a fekete és szürke elemekkel. Ráadásul nem is egy egyszerű dark mode lesz: valódi feketéket jelenít meg, ami azt jelenti, hogy a szem mellett az akkumulátort is kíméli, amennyiben AMOLED-es készüléken használjuk.

Legutóbb a Google kereső és a Gmail levelező mobilappja sötétült el, lassan pedig már tényleg minden meghatározóbb szolgáltatás esetében választhatjuk.