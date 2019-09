Milliók halnának meg egy nukleáris háború első órájában

Akár atomháborút is hozhat a klímaváltozás

Ami a hidegháború idején mindennapos fenyegetésnek számított, az mára eléggé sci-fivé vált, annak ellenére, hogy az atomháború még mindig nem elképzelhetetlen az atomtöltetekkel rendelkező országok között, főleg azért nem, mert a nemzetközi megállapodásokat sorra rúgják fel a nagyhatalmak világszerte. A Princeton Egyetem kutatói több forgatókönyvet is felvázoltak, mi történne, ha most törne ki az atomháború, és egyik sem túl rózsás a jövőre és az emberiségre nézve – ezek közül az IFLScience szerint az elsőt hozták nyilvánosságra, legalább is egyelőre.

Az A-tervhez a kutatók számításba vették, kinek mennyi atomtöltete van jelenleg, ezek milyen hatósugarúak, és kik az „ideális” célpontok az adott országok számára. Úgy gondolják, hogy az első csapás figyelmeztető jellegű lenne, egyetlen rakétával egyetlen katonai bázisra – aztán elszabadulna a pokol. A kutatók úgy gondolják ugyanis, hogy

ha az úgynevezett „nukleáris küszöböt” valaki átlépi, onnantól felgyorsulnak az események.

Egy lehetséges NATO-USA vs. Oroszország helyzetben utóbbi 300 töltetet küldene NATO-bázisokra Európa-szerte. A NATO persze válaszolna, megközelítőleg 180 rakétával, a nagyjából háromórás összecsapás pedig körülbelül 2,6 millió ember életét követelné.

A következő fázis, miután Európa nukleáris töltetei elpusztulnak, az USA volna: itt a rakéták miatt becslések szerint 3,4 millió ember halna meg.

Az ember azt hihetné, hogy ez így már túl nagy pusztítás ahhoz, hogy az országok folytassák, de ez egyáltalán nem így van: a becslések szerint ezután következne az a fázis, amikor a szemben álló erők a másiknak minél több kárt akarnának okozni, elpusztítva civil célpontokat is. Ha ez így volna, Oroszország és a NATO is a legnépesebb városokat célozná, ami 85,3 millió ember életébe kerülne.