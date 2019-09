Nem akar öngyilkosságra buzdítani a Facebook

Még mindig nem ritka, hogy öngyilkossággal, önbántalmazással kapcsolatos tartalmakat osztanak meg a felhasználók a közösségi médiában, Facebookon és Instagramon viszont most sokkal nehezebben lehet ezeket publikálni – Zuckerbergék ugyanis mentálhigiénés szakértőkkel dolgoztak ki irányelveket, és számos, az érzékeny tartalmak kezelésére vonatkozó változtatást vezetnek be.

„Szigorítottunk az önkárosításra vonatkozó irányelveinken, így ilyen tartalmaknál a jövőben nem lehet olyan vizuális tartalmakat megosztani, melyeken vágás látható, annak érdekében, hogy még akaratlanul se ösztönözzön a tartalom másokat is önkárosító viselkedésre, még akkor sem, ha a posztoló így kér segítséget vagy így fejezi ki magát a lelki gyógyulása útján” – olvasható a sajtóközleményben. Instagramon továbbá nehezebbé tették az ilyen tartalmak böngészését, és a keresésben sem jelennek meg mostantól.

Emellett szigorították az irányelveiket az táplálkozási zavarokkal kapcsolatos tartalmak megosztásán is. Ennek keretében továbbra is segítő tartalmakat küldenek az olyan személyeknek, akik evészavarral vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmakat osztanak meg. Ezt abban az esetben is megteszik, ha az általuk posztolt tartalmat egyébként eltávolította a Facebook. Az önkárosításból fakadó begyógyult sebekről készült vizuális tartalmak esetében a kitakarás funkció segíthet annak elkerülésében, hogy az ilyen tartalom akaratlanul is önbántalmazásra sarkalljon valakit.

„A szakemberekkel való közös munka annyira hasznosnak bizonyult, hogy a biztonsági irányelvekért felelős csapatunkat egy mentálhigiénés menedzserrel bővítjük, akinek feladata az lesz, hogy felügyelje, milyen hatással vannak az alkalmazásaink és irányelveink a lelki egészségre, a lelki jólétre, illetve hogy új módszereket találjon a Facebook közösségének támogatására, többek között az öngyilkosság és önkárosítás témáiban” – olvasható a közleményben.

Emellett most először keresik annak a formáit is, hogy miként oszthatunk meg nyilvános adatokat a platformjainkról például arról, hogy a felhasználók milyen módon kommunikálnak az öngyilkosságról. Ennek érdekében kutatóknak hozzáférést biztosítanak a CrowdTangle-höz, egy közösségi médiafigyelő eszközhöz. Mostanáig a CrowdTangle-t elsősorban hírszolgáltatók használták arra, hogy megértsék, mi történik a Facebookon.

A CrowdTangle-t most elérhetővé teszik két olyan kiválasztott kutató számára, akiknek szakterülete az öngyilkosság-prevenció.

A kutatásuk, amely a Facebookon és Instagramon való információ megosztására is kiterjed majd, előre viheti az öngyilkosság megelőzésének és a sebezhető emberek támogatásának ügyét.

A Facebook 2019 áprilisától több mint másfél millió öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmat szűrt ki, és az esetek több mint 95%-ában ezeket még azt megelőzően felfedezték, hogy egy felhasználó jelentette volna őket. Ugyanezen idő alatt az Instagramon 800 000 hasonló tartalmat sikerült kiszűrni, ebből 77%-ot sikerült felhasználói bejelentés előtt beazonosítani.

„A szakemberek elmondták nekünk, hogy az egyik leghatásosabb módja az öngyilkosság megelőzésének az, ha az illető a barátaitól és családjától támogató szavakat hall. A Facebooknak egyedi a helyzete ebben a tekintetben, hiszen képes ezeket a különleges kapcsolatokat erősíteni, ezért további lépéseket teszünk, hogy támogassuk azokat – főleg a fiatalokat – akik az ilyen érzékeny témákról beszélgetnek” – írják a közleményben.

Annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságos körülmények között folytathassanak ilyen beszélgetéseket, a Facebook továbbfejleszti az online eszközeit, és az Orygen #chatbiztos (#chatsafe) irányelveivel egészítik ki a Facebook Biztonsági Központ menüpontját és az Instagramot is, ha valaki az öngyilkossággal vagy önkárosítással kapcsolatos tartalmakra keres rá ezeken a platformokon.

A #chatbiztos irányelvek fiatalok közreműködésével lettek kifejlesztve, hogy azokat támogassa, akik érzékenyebben reagálhatnak öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakra, illetve azért, hogy azoknak nyújtson segítséget, akik a saját öngyilkossággal kapcsolatos érzéseikről és tapasztalataikról szeretnének beszámolni.