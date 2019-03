Így is lehet ünnepelni a nőnapot

Március 8-án ünnepeljük a Nemzetközi nőnapot, amiről a tech világban nemcsak a Google emlékezett meg egyedi Google Doodle-lel, de ezúttal a PlayStation-konzolokat gyártó Sony is készült a nagy napra, méghozzá egy PlayStation 4 konzolokra ingyenesen letölthető témával, ami a játékgépre megjelent exkluzív programok női főszereplőit emeli a középpontba.

Habár a téma International Women’s Day 2019 Dynamic Theme néven található meg a PlayStation Network áruházában, valójában egy statikus háttérképről van szó, amit az amszterdami bázisú, a Killzone-játékokról és a Horizon Zero Dawnról elhíresült Guerrilla Games egyik művésze, Choro Choi készített.

A rajongóknak valószínűleg külön nem kell elmondani, de a letölthető témán Aloy (Horizon Zero Dawn), Ellie (The Last of Us), Kara (Detroit: Become Human), Chloe és Nadine (Uncharted: The Lost Legacy), Atoi (Tearaway), Freya (God of War), Sackgirl (LittleBigPlanet), Lady Maria (Bloodborne), Kat (Gravity Rush), illetve a Media Molecule-féle Dreams néhány figurája látható.