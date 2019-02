Ilyen okosórát vegyen, ha nem szereti az okosórákat

A Withings Steel HR elsőre csak egy analóg mutatós karórának tűnik, de azért bőven akadnak okos tulajdonságai: méri a pulzust, az edzés közben elégetett kalóriát, és a megtett lépéseket is. Ráadásul harmadannyiba kerül, mint egy Apple Watch, és elég két-három hetente feltölteni.

A Withings márkanevet kissé meghurcolták az elmúlt években, az okoskütyüket gyártó francia céget három éve megvette a Nokia márkájú mobilokat gyártó HMD Global, ekkor a jelen tesztünk tárgyát képező Steel HR órát is Nokia márkanéven árulták. A franciák viszont tavaly visszavásárolták a részesedésüket, ezért most újból Withings Steel HR a termék neve. Szerencsére csak a márkajelzés különbözik, más nem, a két termék gyakorlatilag ugyanaz – ami azt is jelenti, hogy ez lényegében egy 2017-es modell.

Meglepő, de „elavultsága” ellenére vettem magamnak a Steel HR-t, pedig nem szoktam karórát hordani, és nem érdekelnek az okosórák. Volt viszont egy néhány éves Fitbit Charge HR fitneszpántom, amit egy karácsonyi buli hevében sikerült javíthatatlanul összetörni. A folyamatos pulzusmérés, a lépésszámolás és az alvásfigyelés viszont hiányzott, ellenben egy strapabíróbb eszközt szerettem volna, így esett a választásom a Withings frissnek nem nevezhető, de mégis biztatónak tűnő megoldására.

HOGYAN OKOS AZ ANALÓG ÓRA?

A Withings Steel HR acélból és dupla üvegből készült, az én modellem pántja szilikon (amit vízben is lehet használni, a bőrszíjat nyilván nem), és ötven méteres mélységig vízálló. A Steel HR-t egyébként két méretben lehet kapni, nekem bőven elég volt a 36 milliméteres átmérőjű számlapos verzió, a 40 milliméteres szerintem inkább súlyemelők számára jó választás.

Ahogy egy szimpla analóg órán, a két fő mutató a pontos időt mutatja, alul azonban van egy egymutatós mini kör: ezen azt láthatjuk, hogy az adott napra előirányozott lépésekből (mondjuk tízezer) hányat teljesítettünk aznap. Az óra átellenes oldalán pedig egy apró digitális kijelző van: ez akkor kapcsol be, ha megnyomjuk az órán lévő egyetlen gombot. Ilyenkor mutatja a pontos időt, második nyomásra átvált a pulzusra, a harmadik pedig a lépésszámláló. Nálam az akkumulátor töltöttsége a negyedik, de lehetne még itt a megtett távolság, az elégetett kalória, vagy a beállított ébresztés (az óra rezgéssel tud felkelteni, ha alváshoz is viseljük), ezt az óra vezérlését biztosító Health Mate alkalmazásban lehet beállítani.

EDZÉS ELŐTT KAPCSOLD EDZŐMÓDBA!

A bőr felőli oldalon a beépített pulzusmérő kapott helyet: ez is a szokásos módon (a hajszálerek átvilágításával, és azok tágulásának, összehúzódásának vizsgálatával) működik. Az óra alapesetben tízpercenként méri a pulzusunkat, de a gomb hosszú lenyomásával bekapcsolható a edzőmód, amikor a kütyü folyamatosan mér, amíg be nem fejezzük a testmozgást.

Igazából az óra egyetlen fontos hiányosságát itt tapasztaltam: ha hosszú lenyomással aktiváljuk az edzőmódot, utána a gomb rövid lenyomásával váltogathatunk a mozgástípusok (például futás, súlyemelés, kerékpár és fitnesz) között. A Health Mate appban viszont csak ötféle sporttevékenységet beállítani az óra számára, noha magában az alkalmazásban több tucatnyiból választhatunk.

Ez azért kényelmetlen, mert ha beállítom magamnak az egyéb mozgást (ez alap), a gyaloglást, a futást, a súlyzó edzést és az elliptikus trénert, akkor a biciklizés már nem fér fel az óra listájára, indulás előtt minden egyes alkalommal valamelyik másik tevékenység helyére kell betenni, és muszáj szinkronizálni a beállításokat az órával. Macera, miközben az összes opció ott lehetne az órán, hogy ne kelljen vacakolni.

AZÉRT NEM VETTEM INKÁBB APPLE WATCHOT…

…mert androidos telefonom van, amivel hivatalosan nem tudnám használni. Ráadásul az ismerőseimtől úgy hallom, azt gyakorlatilag naponta fel kell tölteni. Ezt a Steel HR-t viszont elegendő két-három hetente, mert tényleg alig merül. Ez javarészt annak köszönhető, hogy az Apple termékétől eltérően nincs hatalmas, színes kijelzője, de ez egyáltalán nem zavar, mert üzeneteket/értesítéseket nem akarok olvasni egy órán (bár erre van lehetőség itt is), se zenelejátszást, és mást sem kívánok irányítani. Csak a pulzus-, és aktivitásmérés számít, az elégetett kalória mennyiségét pedig csak edzés után szoktam megnézni.

Ha valaki szintén csak a fenti lehetőségekre vágyik, ugyanakkor azt szeretné, hogy a műanyag karpántok és a sokszor robosztus okosórák helyett egy elegáns, analóg megoldás legyen a kezén, annak a Withings Steel HR kiváló választás lehet, már csak azért is, mert az ára sem olyan vészes, 50 000 Ft környékén már be lehet szerezni egyet, és választhatunk a fekete és fehér óralapos kivitel közül.