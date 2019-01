Szuperolcsó telefonnal rukkolt elő a Xiaomi

Az egyébként is kifejezetten olcsó készülékeiről ismert kínai Xiaomi január 29-én bejelentette, hogy piacra dobják az első Android Go operációs rendszerrel futó okostelefonjukat. Az Android Oreo 8.1 leegyszerűsített változatával érkező Xiaomi Redmi Go egyik legnagyobb különlegessége, hogy Európában mindössze 80 eurót (kb. 25 000 Ft) kérnek majd érte, ami egy kifejezetten barátságos összeg, amiért a gyártó egészen elfogadható hardvert kínál.

A Xmobil öt hüvelykes, 720p felbontásra képes kijelzővel, 8 megapixeles hátlapi, és 5 megapixeles előlapi kamerával érkezik, emellé kapunk egy meglehetősen hosszú üzemidőt biztosító 3000 milliamperórás akkumulátort, amit egy négymagos, 1,4 GHz-es Snapdragon 425 processzor egészít ki, 1 GB RAM és 8 GB háttértár kíséretében – utóbbi természetesen microSD kártyával tovább bővíthető.

A Xiaomi új üdvöskéje abszolút belépő szintű okostelefon, ugyanakkor a szuperolcsó árért cserébe egy, a mindennapi használathoz bőven elegendő készüléket kapunk, ami főleg azoknak lehet ideális, akik nem akarnak lemondani az okostelefonok nyújtotta előnyökről, ugyanakkor nem is vágynak a legmenőbb funkciókra, és szeretnék minél kevesebb pénzből megúszni egy új telefon beszerzését. Hivatalos megjelenési dátum még nincs, de a Xiaomi Redmi Go érkezése már tavasszal várható Európában.