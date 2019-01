Tiniket fizet le a Facebook, hogy kémkedhessen utánuk

Lassan már nem is lepődünk meg azon, hogy minden hónapra jut valamilyen kellemetlen hír a Facebookkal kapcsolatban, de a legújabb ügy sokat elárul arról, mennyit is érnek a cégnek a felhasználókról gyűjtött adatok.

A TechCrunch portál hosszas tényfeltáró cikkben hozta nyilvánosságra, hogy a közösségi óriás 2016 óta tartó programjában tinédzsereknek és felnőtteknek fizet havi 20 dollárt azért cserébe, hogyegy speciális appal korlátlanul figyelhessék meg az eszközük adatforgalmát.

A cikk alapján a cég a Project Titan nevű program alatt szervez be olyan iOS-t és Androidot használó mobiltulajdonosat, akik teljeskörű root-hozzáférést adnak az eszközeikhez, így a közösségi óriás rendkívüli kiterjedtségben férhet hozzá a mobilaktivitáshoz kapcsolódó adataikhoz, de privát üzenetekhez, fotókhoz, böngészési szokásokhoz, csevegőappokon belül leírt üzenetekhez is. A szoftver egyes esetekben akkor is adatot gyűjt, ha az app titkosítást használ, vagy ha valaki privát böngészést indít, lényegében korlátlanul kémkedhet.

Ennél felháborítóbb, hogy a Facebook mindezért cserébe havi 20 dollárt (kb. 5500 forint) fizet a résztvevőknek, azt is ajándékutalványok formájában. Nekik az app telepítésén túl néha extra kéréseknek is eleget kell tenniük, például képernyőmentéseket küldeniük az amazonos rendelési előzményükről.

A Facebook a Research appot külsős bétateszt ügynökségeken keresztül juttatja el a résztvevők eszközeire, a TechCrunch szerint legalább három cég segíti ebben: az Applause, a BetaBound és a uTest, akiknek hirdetései egyaránt megjelennek az Instagramon, Snapchaten és más közösségi felületeken. A havi 20 dolláros fizetés mellett ráadásul bónusz is jár azért, ha valaki beszervez még egy másik résztvevőt a tesztbe.

Nagyon sötét ügyek tárulnak fel a Facebook botránya mögött Sosem látott mértékben kerültek az adatok rossz kezekbe, amikkel aztán a felhasználók agyába másztak. A Facebook részvényei zuhanórepülésbe kezdtek.

A Research app forráskódja Will Strafach biztonsági szakember szerint szinte teljesen megegyezik a Facebook megosztó Onavo Protect nevű VPN-szolgáltatásával, amit az Apple még az App Store-ból is kitiltott, mert az sértette a felhasználási szabályzatot és valójában a felhasználók adatait monitorozta titokban. A programban résztvevő iPhone-felhasználókat arra kérte a Facebook, hogy kerülőúton telepítsék az adatgyűjtő szoftvert, megkerülve az Apple rendszerét.

A Facebook nem tagadta a program létezését, közleményben reagáltak a cikk állításaira. A TechCrunchnak adott válaszukban kifejtették, hogy a kutatás célja az emberek mobilhasználati szokásaiknak megértése, ehhez pedig a szokásosnál több információra van szükségük. Az információkat nem osztják meg külső felekkel, és bármikor ki lehet belőle szállni. Azt a feltételezést elutasították, hogy az adatgyűjtő app egy az egyben másolata lenne a tiltott Onavónak. A program jelenleg is zajlik és a jövőben sem szeretnék leállítani.

Az ügy mindenesetre elég sok kérdést felvet azzal kapcsolatban, hogy a cég miként is próbál meg hozzáférni az érzékeny felhasználói adatokhoz, és meddig képes elmenni, akár addig is, hogy ajándékkuponok értékével tartja egy szinten a korlátlan hozzáférést. Még nevetségesebb, hogy a Facebook ezt más ügynökségek mögé bújva teszi, akik célzottan a fiatalok által használt felületeken hirdetnek – nem kérdéses, hogy azért, mert ennek a korosztálynak jön leginkább jól egy kis zsebpénz, és mivel hiányosak az adatvédelemmel kapcsolatos ismereteik, ezért könnyen meggyőzhetők – másképp nem mennének ebbe bele.