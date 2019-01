Növények teremnek a Holdon

A kínai lander, a Csange-4 nemcsak azzal írt történelmet, hogy elsőként leszállt a Hold túlsó oldalán, majd fotókat is küldött vissza róla, hanem azzal is, hogy életet vitt a kísérőnkre: egy dobozban mesterséges ökoszisztémát akar kialakítani növényekkel és selyemhernyókkal, ami, egyelőre, sikeresnek bizonyul. Az egyik gyapot ugyanis kihajtott, és rügyezni kezdett.

Ez az első eset, hogy bármilyen biológiai élőlény növekedni kezdett a Holdon: a kínaiak Csange-4 holdlandere egy olyan dobozkát rejt, amiben jelenleg egy gyapotnövény nődögél – írja a BBC. Kína ezzel kétszer is történelmet írt: ők voltak az elsők, akik leszálltak a Hold túlsó oldalán, és működő robotot is indítottak a felszínen, és abban is megelőztek mindenkit, hogy növényeket termesszenek a kísérőnkön.

A Csange-4 leszállóegységhez tartozó apró, 0,8 literes dobozban mesterséges ökoszisztéma található, amelyben burgonya- és virágmagvakat, élesztőgombákat, illetve selyemhernyó-petéket tárolnak. Az egyik ilyen virágmag kezdett most el nőni, jól látszik a Kínai Nemzeti Űrügynökség által nyilvánosságra hozott fotón.

A tartályba egyébként egy csövön keresztül juttatják a napfényt, benne pedig vizet, termőföldet és tápanyagokat is elhelyeztek. A növényeket azért rakták a dobozba, hogy oxigént biztosítsanak a hernyóknak, a rovarok pedig anyagcseréjük révén állítják majd elő a növényeknek nélkülözhetetlen szén-dioxidot és tápanyagokat.

A kutatók azért döntöttek a burgonya mellett, mert a jövő űrmissziói során ez a növény alapvető élelmiszerré válhat. Az ökoszisztémában megtalálható egyik virágra, az Arabidopsis thalianára pedig azért esett a választás, mert gyorsan fejlődik, és könnyű megfigyelni a növekedését.

A kísérlet elsődleges célja az, hogy a kutatók rájöjjenek: van-e valami akadálya annak, hogy a világűrben, elzárt környezetben növényeket termesszünk, amelyek később elengedhetetlenek lehetnek egy emberes űrmisszióhoz. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincs semmiféle akadálya a hagyományos termesztésnek – a burgonya persze még nem szakadt szárba, pedig ez lenne a legfontosabb, így a teljes siker elkönyveléséig még várni kell.

A Hold tökéletes kísérleti állomás lehet a későbbi, távolabbi űrmissziókhoz az emberiség számára, mivel közel van a Földhöz, ugyanakkor tökéletesen lehet rajta modellezni, hogy mihez kezdhetünk egy szinte semmiféle légkörrel nem rendelkező égitest felszínén a túlélésünk érdekében.