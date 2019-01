Kiszivárgott videón a Nokia ötkamerás mobilja

Nemrég írtunk róla, hogy az orosz Nokia anew forrásai szerint a Nokia márkát birtokló, kínai tulajdonú HMD Global még a Mobil Világkongresszus (MWC) előtt bemutatja az eddigi legerősebb csúcsmobilját, ami Nokia 9 PureView néven kerülhet forgalomba.

A neten már eddig is rengeteg információ keringett a készülékről, most viszont egy kiszivárgott promóvideó is megerősít pár dolgot az öt hátlapi (plusz egy előlapi) kamerával felszerelt modellről. A Nokia 9 PureView lehet az első telefon, ami ennyi hátlapi szenzorral rendelkezik, lekörözve a 2018-ban megjelent, négykamerás Galaxy A9 és a háromkamerás Huawei Mate 20 Pro okostelefonokat is.

A videó főleg a mobil fotózási képességeit emeli ki: alacsony fényviszonyok mellett is elképesztő részletességet és textúrákat ígér, valamint öt fotó párhuzamos készítését az öt hátlapi szenzorral. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a PureView brand már a Windows Phone idejében is a fotózási képességeivel tűnt ki, elég csak a 41 megapixeles szenzorral felszerelt Lumia 1020-re gondolni.

Ha hinni lehet a felvételnek, akkor a telefon 5,99 hüvelykes QHD kijelzővel érkezik, úgynevezett PureDisplay HDR10 technológiával, emellett pedig Snapdragon 845 mobilchip kerül bele 6 GB RAM-mal és 128GB tárhely társaságában. Korábbi pletykák alapján mindezek tetejébe 12 megapixeles előlapi kamerát, és egy méretes, 4150 milliamperórás aksit várhatunk még. Az ujjlenyomat-olvasó a kijelzőpanel alá épülhet, és támogatja a Qi szabványú vezeték nélküli töltést is.