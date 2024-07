G.w.M-nek két gyereke született előző kapcsolatából, akik szüleik után a Melanie és Márk neveket kapták. A kisfiú, aki pár hete fel is lépett édesapjával, most töltötte be a negyedik életévét. Ez alkalomból a rapper Instagramon posztolt fiáról.

4 éves lettél, gyönyörű hercegem! Imádlak nagyon, és hatalmas boldogság vagy az életemben! Hálás vagyok Istennek, hogy az én babám vagy, nem lehet szavakba önteni, hogy mennyire szeretlek! Furcsa, hogy ugyanaz vagy, mint én😂 de nagyon jó érzés ez is!! Nagyon büszke vagyok rád, Fiam! Isten éltessen drága szerelmetes fiam!! ❤️❤️❤️❤️❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

– olvasható G.w.M posztjában, amit olyan képekkel egyetemben tett ki, melyeken fiával és nagyobbik lányával szerepel.

A rappernek két idősebb gyerekén kívül van egy egyéves kislánya Kulcsár Edinával, aki jelenleg második közös gyerekükkel várandós. A születendő babáról tudni lehet, hogy kisfiú.