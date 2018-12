Milliókat keres azzal, hogy pónikkal játszik

A Metro és a Sun szerint több ezer angol fontot, vagyis több millió forintot is keres a Youtube videóival Alice Holman, azaz Alice LPS, pedig valójában nem csinál mást, mint pónikkal játszik. A 22 éves londoni lány hobbiként kezdett el felvételeket készíteni az Én kicsi pónim játékokkal, de most már

olyan jól keres vele, hogy otthagyhatta az eladói állását, és csak a videókból él.

Holman húszévesen kezdett felvételeket gyártani a különböző pónis játékok segítségével, ma már 230 ezer követője van a videómegosztó oldalon, és 60 milliós nézettséget produkált. A videói egyébként nem a klasszikus, máskor is népszerű játékbemutatók, ő egyszerűen játszik a bábukkal, mások meg nézik, ahogy hangot ad az élettelen eszközöknek.

A lánynak korábban egyetemre menni sem volt pénze, és nem akart eladósodni, így inkább dolgozni kezdett. A videókból most olyan jól él, hogy különköltözött a szüleitől, London belvárosában bérel lakást a barátjával, és már mellékmunkára sincs szüksége.

Alice hosszútávú tervei között szerepel, hogy több mindenről is videózhasson: szeretne többet találkozni a rajongóival, és be is utazná a világot, ezeket mind vlogolni akarja. A játékvideókkal is eleinte az volt a célja, hogy a hobbiját összekösse valami hasznossal, és gyakorolja a szerkesztést, erre a Youtube-csatornája valószínűleg továbbra is jó lehetőséget fog biztosítani.