Öt jel, ami arra utal, hogy vírus van a gépén

Ha elkezdene furcsán viselkedni a számítógépünk, különösen figyeljünk az alábbi jelekre – jó eséllyel arra utalnak, hogy bekaptunk valamilyen vírust.

A természet rendje, hogy a vadi új, eleinte hipergyors laptop idővel sajnos lelassul, ám bizonyos esetekben sokkal aggasztóbb dolog állhat a jelenség háttérben: akár egy malware, vagy bányászprogram. Különösen ezekre a szokatlan, gyanús jelekre érdemes figyelni.

1. Felugró ablakok mindenhol

Ugyan manapság már nem annyira elterjedtek, mint régen, még mindig alkalmazzák támadók az úgynevezett adware kártevőket, amik kéretlen felugró ablakokkal bombázzák a felhasználót. Sok esetben az is előfordul, hogy valódi termékeket reklámoznak, ám valójában olyan linkeket rejtenek el bennük, amik kártékony kódokat tartalmazó oldalakra vezetnek, és még több vírussal bombázzák meg a PC-t.

2. Folyamatosan átirányít a böngészőnk

Nem minden oldalátirányítás fertőző és veszélyes, de ha azt tapasztaljuk, hogy a Google helyett rendszerint egy másik, ismeretlen site-ra visz minket a böngésző, az beszédes. Egyes esetekben ez különösen csapós módon történik: egy banki trójai például olyan banki oldalra vezethet, ami megszólalásig hasonlít a netbankunk felületére. Ilyenkor a böngészősávban lévő URL-t kell gondosan leellenőrizni.

Az átirányításos támadások javarészt böngészős kiegészítőkre támaszkodnak, ezért érdemes ilyenkor rögtön szétnézni a beépülők közt, és azonnal letiltani azokat a programokat, amiket vélhetően nem mi telepítettünk.

3. Kamu figyelmeztetések

A hamis antivírus-programok készítése és terjesztése rendkívül jövedelmező üzlet. Ezek a gépre jutva hamis fenyegetéseket jelenítenek meg, amivel a felhasználó megijesztése a cél. A probléma megoldásáért pénzt kérnek, a program fizetős változatának megvásárlására próbálják rávenni a célpontot, ami a banki adatok ellopásával járhat. Különösen gyanús, hogy a víruskeresés ezekkel a kamuprogramokkal szupergyors, mivel valójában semmit nem csinálnak.

4. Váltságdíjat követelnek tőlünk

A zsarolóvírus talán a legkönnyebben kiszúrható kártevő, ami váltságdíjért cserébe oldja fel a gépen zárolt adatokat. A követelésről egyértelmű üzenete tájékoztat, erről a fajtáról korábban már bővebben is írtunk, ahogy arról is, mit érdemes tenni a megelőzésért, és akkor is, ha már megtörtént a baj.

5. Letiltott rendszereszközök

A kicsit gyakorlottabb felhasználók sok esetben próbálhatnak utána járni vírusgyanú esetén a dolgok végére a Feladatkezelőben, vagy a Beállításszerkesztőben (Registry Editor). Ha ezekhez hirtelen nem tudunk hozzáférni, mert azok letiltásra kerültek, az üzenet az adminisztrátorra hivatkozik. Ha mi magunk nem állítottunk be ilyet, akkor vélhetően a malware ilyen módon védi magát.

Mit tehetünk?

Amennyiben arra gyanakszunk, hogy malware került a gépünkre, telepítsünk egy megbízható antivírus alkalmazást – ha még nem tettük volna. Ha már van ilyenünk, akkor győződjünk meg róla, hogy megfelelően frissítettük, és végezzünk el egy alapos, mindenre kiterjedő vizsgálatot.

Unalomig ismételt tanács, hogy a fontos fájlokról legyen biztonsági mentésünk, amennyiben egy teljes radírozásra szorulna az eszköz. Védelem terén további réteget jelenthet, ha használunk virtuális magánhálózatot (VPN-t), mivel a titkosított csatornán közlekedő adataink így nagyobb biztonságban lehetnek.

