Életet is menthetnek a drónok

A hagyományos szállítási módszerek nem a legmegfelelőbbek a szervre várók számára: ha valakinek sürgősen lenne rá szüksége, nem mindig áll a közelben készenlétben megfelelő. Ezen a helyzeten segíthetne az, ha nem autóval, hanem drónokkal szállítanák a donorok szerveit a helyszínekre, legalább is egy friss kutatás szerint.

A Marylandi Egyetem kipróbálta, hogy mennyivel viseli jobban meg a transzplantációra szánt szervet az, ha nem autóval vagy motorral, hanem drónnal szállítják – az eredmény pedig egészen meglepő. Kiderült, hogy még jobb állapotban is maradnak a szövetek, mintha a hagyományos módszerekkel juttatnák a beteghez.

A kutatók hozzájutottak egy olyan veséhez, amelyet nem használhattak transzplantációra, ezért kutatási célokra ajánlották fel. A szervet egy speciális tárolóba tették, amely biztosította, hogy megfelelő hőmérsékleten és páratartalom mellett tudják szállítani, ezt a dobozt aztán rászerelték egy Matrice 600 Pro drónra, amit gyakorlatilag bárki megvehet potom 5699 euróért, vagyis 1,8 millió forintért. A drónt aztán öt kilométeres távolságra küldték, és megnézték, hogy milyen állapotban van a vese az utazás után.

A szállítás során a szervnek semmi baja nem esett, az állaga nem sérült, a hőmérséklete állandó maradt,

ráadásul sokkal kevesebb rázkódást szenvedett el,

mintha kocsival vitték volna. Persze ez csak egy nagyon rövid távon, egyetlen kísérlet alatt, mindössze 65 kilométer per órás sebességnél volt így – ahhoz, hogy biztosra kijelenthessük, átvehetik a szervszállítás szerepét a drónok, még nagyon sok hasonló kutatást kell végezni.

De az IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány jól példázza: itt az ideje hasonló újításokban gondolkodnunk, ha hatékonyabbá szeretnénk tenni az egészségügyet.