Rejtély, mire kell a hadseregnek ez az apró szerkezet

Évek óta fejleszti a Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja az apró, egylábú robotot, amelynek megalkotásához az Egyesült Államok hadseregének kutatási irodája is hozzájárul pénzügyi támogatással. Az apróság nagyot fejlődött a legutóbbi prototípus óta, most már célzottan képes ugrálgatni, míg korábban csak függőleges felületekről lökte el magát, mint egy béna parkouros.

A Biomimetic Millisystems laboratórium igazi parkour-robotot tervez, amely most már célzottan is képes ugrálni, nem csak ide-oda löki magát: 2016-ban ugyanis innen indult a Salto-1P sorsa. Az akkor még kezdetleges, bénácska robot mára precíz ugrásokat képes végrehajtani, és akár bútorokra is feljut egyetlen lábának segítségével.

A CNet békához hasonlítja a szerkezetet, amelynek megépítését az amerikai hadsereg kutatási alapja is támogat, de egyelőre rejtély, hogy milyen célra kívánja felhasználni a technológiát. A robot működése alapján valószínűleg olyan területeken jöhet jól a használata, ahová emberi erővel nehéz eljutni:

háborús övezetekben aknákkal teleszórt területeken, természeti katasztrófák során a mentési műveletekben lehet hasznos segítség.

A Salto-1P a Saltatorial Location Terrain Obstacles, vagyis nyersfordításban ugró helyszíni terepakadályok szóösszetétel rövidítése. Bármennyire aranyosnak tűnik is, a kis robotban nagyon komoly technológiák vannak: képes egy előre meghatározott területre eljutni akkor is, ha az ugrótávolságon kívül van, méghozzá úgy, hogy használja az apró propellereit. A Salto-1P gyakorlatilag bármilyen felületen képes megállás nélkül ugrándozni, az igazi áttörés mégsem ez, hanem inkább a mérete: ilyen precíz ugrásokat ilyen miniatűr szerkezettel kivételesen nehéz végrehajtatni, a Biomimetic Millisystems csapatának azonban most mégis sikerült.