Hamarosan elérjük az aszteroidát, amely elpusztíthatja a Földet

Az 101955 Bennu aszteroida jelenleg a Földre legveszélyesebb objektum, a számítások szerint 1:1000 eséllyel 2182-ben összeütközhet a Földdel. Az 550 méter átmérőjű kisbolygó minden hatodik évben elhalad a bolygónk mellett, mivel ahhoz hasonló távolságban kering a Nap körül. 2016-ban ehhez az aszteroidához indult el a NASA OSIRIS-REx szondája, amelynek célja, hogy mintát vegyen a felszínéről, és visszahozza, hogy az űrügynökség kutatói megvizsgálhassák.

A szép hosszú nevű Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) szonda rengeteg kutatási területhez segítheti hozzá a NASA tudósait: nemcsak az aszteroidáról tudhatnak majd meg többet, de a minták vizsgálatával a Naprendszer történetéről is újabb információkat szerezhetnek, sőt, akár

arra is rájöhetnek, hogyan érkezett a Földre az élet.

Most az egyik legvalószínűbb elmélet ugyanis az, hogy egy aszteroida felszínén jöhettek a bolygóra azok az anyagok, amelyekből aztán kialakultak az első élőlények.

I’ve been watching Bennu get brighter since August when I caught my first glimpse of the asteroid from more than 2 million km away. These PolyCam images show my view of Bennu (at the center of the frame) over the past month and a half. More details: https://t.co/IgrEGvhTl7 👀 🗓 pic.twitter.com/z8uyuphGUr

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 2018. október 8.