Lenyűgöző, mennyi pénzért kelt el az Apple első számítógépe

Mindössze 15 működő példányról tudnak világszerte az Apple-I számítógépekből, nem csoda hát, ha csillagászati áron kelt el az egyik egy bostoni aukción. A gép még mindig jól szuperál, de persze a mostani laptopokhoz képest használhatatlan - inkább eszmei értéke van.

Az Apple-I gyakorlatilag a legelső személyi számítógép volt a világon: nem kellett nagyon összeszerelni ahhoz, hogy használni lehessen, elég volt rádugni egy monitorra és egy billentyűzetre, és már készen is volt. A Steve Wozniak által tervezett eszközből már csak 79 létezik a világon, ezek közül pedig mindössze 15 működik még mindig. A BBC szerint az egyik jól szuperáló eszköz most kelt el egy bostoni aukción, az új tulajdonos pedig

nem kevesebb, mint 375 ezer dollárt, vagyis majdnem 104 millió forintot fizetett érte.

Wozniak és Steve Jobs 1976-ban dobták piacra először az Apple-I gépet, méghozzá 666,66 dollárért, vagyis 184 ezer forintért. Bár nagyon kezdetleges volt, ez volt az első prototípusa a megfizethető, használható személyi számítógépeknek, és nagyban előrelendítette a piacot. A nem sokkal később kiadott Apple-II persze már sokkal modernebb volt, de mégis az I-es az eredeti és a legelső Apple számítógép.

A két tech guru egy év alatt 200 ilyen gépet adott el, hála egy üzlettulajdonosnak a kaliforniai Palo Altó-ban, aki látott fantáziát a termékben. A terminál az 1970-es évek kezdetleges internetére, az Arpanetre is tudott csatlakozni, viszont a mai gépekhez képest tényleg fájdalmasan lassú volt: egy másodperc alatt mindössze 60 bájtnyi adatot tudott továbbítani, a processzora pedig 100 ezer bájtnyi adatot tudott feldolgozni másodpercenként. A működő számítógépek ezt még ma is tudják, csak sokra nem megy vele az, aki használni akarja őket, hiszen most már egy kép is 5-6 megabájtos. Ez azt jelenti, hogy

az Apple-I-nek 83333 másodpercbe, vagyis majdnem egy egész napba telne egy átlagos kép letöltése.

Elég valószínű tehát, hogy a bostoni vevő (aki egyébként egy nevét nem vállaló üzletember) nem használatra, hanem gyűjtőszenvedélyből vette meg magának az egyik első Apple gépet. Valószínűleg jól tette – minél kevesebb működő példány létezik a világon, annál jobban megy majd fel az ára, és egyszer még ennél is sokkal többet fog érni.