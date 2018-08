Szigszalaggal foltozták be a Nemzetközi Űrállomást

A NASA tegnap észrevette, hogy kilyukadt a Nemzetközi Űrállomás egyik modulja, és a levegő szivárog belőle. Az asztronauták azóta megkeresték a lyukat, és az ujjukkal, valamint szigszalaggal befoltozták, aztán egy kis szigetelőanyagot is nyomtak rá. Egyelőre az egyik orosz teherszállító űrhajó oxigénjéből egyenlítették ki a nyomást.

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy szivárog a Nemzetközi Űrállomás, amit a NASA földi kutatói vetek észre, amíg az 56-os legénység aludt. Nem volt akkora a baj, hogy az űrhajósok közvetlen veszélyben legyenek, de azért minél előbb meg akarták oldani a problémát. Mára ez sikerült is: az űrhajósok először jobb híján szigszalaggal ragasztották le a lyukat.

A mindössze két milliméteres repedést valószínűleg egy meteor vagy űrszemét okozta, nagy katasztrófával nem járt volna, ha később veszik észre, de azért érdemes volt valamit kezdeni vele, mert annyi levegő szökött el miatta, hogy

18 nap alatt teljesen elfogyott volna az ISS-en az oxigén.

Az ESA asztronautája, Alexander Gerst, miután megtalálták a lyukat, először az ujját rakta rá, a NASA közvetítésen hallani is lehet, hogy az összekötő kutató megjegyzi: ez lehet, hogy nem a legjobb megoldás. Aztán jobb híján szigetelőszalaggal foltozták be a repedést, amire később egy ronggyal szigetelőanyagot is kentek, most azt várják, hogy ez teljesen megszáradjon.

Ez nem az első eset, hogy ilyesmi történik az ISS-en, amely 2000 óta kering a fejünk fölött: 2007-ben is volt már hasonló, akkor a Harmony modul hibásodott meg. A legénység akkor sem volt közvetlen életveszélyben.

A mostani, 56-os csapat amerikaiakból (Drew Feustel, Serena Auñón-Chancellor és Ricky Arnold), oroszokból, (Oleg Artemyev és Sergei Prokopyev), valamint egy német asztronautából, Alexander Gerstből áll. Az űrhajósok jelenleg nincsenek semmiféle veszélyben, az egyik dokkoló orosz teherszállító űrhajó oxigénjéből használtak el annyit, hogy mindenhol kiegyenlíthessék a nyomást.