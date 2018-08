Konfettivel és lufikkal ünnepelte a katasztrófát a Facebook

Korábban mi is írtunk róla, hogy a Facebookon bizonyos szavakat leírva a kommentekben apró animációk hívhatók elő, a „gratulálok” kifejezésre például konfettik és lufik úsznak be a képernyőre. Ez az automatizált funkció viszont több mint kelletlen helyzetet idézett elő a vasárnap történt, indonéziai földrengés idején, aminek a legfrissebb információk szerint 347 halottja van.

Mint a hasonló katasztrófák idején, a felhasználók a Facebookon tették közzé, hogy biztonságban vannak, nem esett bántódásuk, vagy együttérzésüket fejezték ki az áldozatokkal. Ezért többen is használták az indonéz „selamat” szót, ami azt jelenti „biztonság”, „túlélés”, viszont szövegkörnyezettől függően gratulációt is kifejezhet. A közösségi oldal algoritmusa utóbbi módon értelmezte, ezért az emberek biztonsága miatt aggódó hozzászólásoknál konfettik és lufik jelentek meg.

“Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”

After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz

— Herman Saksono (@hermansaksono) August 6, 2018