A Nintendo Wii sikerét lehetetlen túlszárnyalni

A Nintendo Wii mozgásérzékelős játékkonzol 2006 őszén került a boltokba, és akkora siker lett, amekkorát a videojáték ipar korábban még nem nagyon látott: az életciklusa alatt közel 101 millió példányt értékesítettek belőle világszerte. Ez őrületesen jó eredmény, főleg úgy, hogy a konkurens PlayStation 3 és Xbox 360 konzolokból a Sony és a Microsoft fejenként csak 80 milliót tudott eladni.

A konzol iránti hatalmas érdeklődés valószínűleg még a japán Nintendót is meglepte, viszont a cég képtelen volt megismételni a sikert, sőt a Wii után érkező újabb gépük, a Nintendo Wii U hatalmas bukás lett, öt év alatt mindössze 14 milliót tudott értékesíteni a cég, ami nemcsak az elődjéhez mérten, de a többi játékgép eladásához mérve is katasztrofális eredmény.

A csúfos bukta után sokan le is írták a japán vállalatot, és szkeptikusan tekintettek a Nintendo Switch-re, a cég legújabb játékgépére, ami 2017 tavaszán került a boltokba. A kételkedőknek persze nem lett igazuk, hiszen a hibrid, egyben asztali- és hordozható konzol kifejezetten jól fogy, a Nintendo nemrégiben jelentette be, hogy közel 18 millió eladott példánynál tartanak, és

az előrejelzéseik szerint idén eladnak belőle még újabb 20 milliót.

A vállalat ugyanakkor nem törekszik a Nintendo Wii sikerének megközelítésére, legalábbis erre utal, hogy a befektetőknek tartott legutóbbi beszámolón a cég elnöke, Tatsumi Kimishima úgy nyilatkozott, hogy „nem a Nintendo Wii eladásai jelentik a célt a Switch számára, hanem az, hogy képesek legyünk igazodni a piaci változásokhoz és reagálni rájuk, ezzel biztosítva, hogy minél tovább eladható legyen a gép”.

A Nintendo ezen a téren ráadásul jól teljesít, hiszen rendre olyan exkluzív játékok érkeznek a platformra, amik vásárlásra csábítják a játékosokat, ugyanakkor a Wii sikerét túlszárnyalni, de még megközelíteni is közel lehetetlen, hiszen még a kurrens felhozatal legnépszerűbb gépe, a PlayStation 4 is csak 79 millió példányban kelt el az elmúlt közel öt évben. A PS4 a PS3 eladásait biztos túl fogja szárnyalni, de csodaszámba menne, ha a Sony konzolja képes lenne túlszárnyalni a Nintendo Wii eladásait, és ugyanez igaz az egyre jobban teljesítő Nintendo Switch-re is.