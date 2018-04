Végre valami jó is történt az Xbox háza táján

Korábban, a konzolpiaccal foglalkozó cikkeinkben már többször kitértünk arra, hogy a korábban vezető szerepet betöltő Microsoft és az általuk gyártott Xbox One szénája nem áll túl jól az utóbbi időben, viszont most végre egy olyan hírről számolhatunk be, aminek tényleg lehet örülni, legalábbis akkor, ha rendelkezünk egy Xbox One X géppel, ami jelenleg a legerősebb konzol a piacon.

Éllovasból sereghajtó lesz a Microsoft Ha folytatódnak a trendek, a Nintendo Switch is le fogja nyomni az Xbox One-t.

Az Xbox One X legfontosabb tulajdonsága, hogy erősebb hardverrel rendelkezik, mint az Xbox One és Xbox One S modellek, aminek hála képes arra, hogy úgynevezett enhanced módban futtassa a gépre elérhető játékokat, ami az esetek többségében az átlagnál magasabb képkocka/másodperc (fps) értéket, szebb grafikát és 4K-s (3840 × 2160 pixeles) felbontást jelent.

Az enhanced mód ráadásul már nemcsak az Xbox One-ra megjelent játékokra vonatkozik, de akadnak olyan visszafelé kompatibilis Xbox 360 játékok is, amik kihasználják az Xbox One X erejét és minden korábbinál jobban festenek a tévék képernyőjén. Mostantól ebbe a körbe tartozik az előző konzolgeneráció egyik legjobb játéka, a legendás Red Dead Redemption is, ami megkapta az enhanced frissítést, így mostantól akár natív 4K-ban is játszható, stabil képfrissítés, és

minden korábbinál szebb és élesebb grafika kíséretében.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amennyiben valaki rendelkezik Xbox 360-as Red Dead Redemption lemezzel, vagy úgy dönt, hogy most digitálisan vásárolja meg a játékot (mindössze 5990 forintért!), az máris kiváló minőségben élvezheti a játékot az Xbox One X konzolján.

Ami az Xbox One és az Xbox One S tulajdonosokat illeti, ők nem részesülnek az enhanced frissítés előnyeiből, ugyanakkor a Rockstar játéka a visszafelé kompatibilitásnak hála ezeken a masinákon is normálisan fut, ráadásul stabilabb képfrissítéssel és szebb látvánnyal, mint annak idején az Xbox 360-on.