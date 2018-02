Mindenki önként vetné magát egy ilyen robot alá

Igen, a robotok itt vannak, és elveszik a munkánkat, meg még sok mindent, de azért senki nem panaszkodna, ha a jövőben olyan szerkezetek vennék át az uralmat, mint a Massage Robotics masszőrrobotja.

Az Alex nevű szerkezet célja, hogy teljes testes masszázsban részesítse az emberiséget, ehhez két robotkart vet be, ráadásul többféle kezelést is tud végezni, amihez az internetről lehet letölteni különböző programokat. Emellett hanggal is vezérelhető, így személyes kéréseket is végre hajt.

Miért is jó a gépszakember amellett, hogy sosem fárad el? A fejlesztők szerint megszünteti az emberek azon szorongását, hogy vajon hogyan néznek ki levetkőzve, sokan szégyenlősségük miatt nem mennek el masszőrhöz.