Azért válik feleségétől, mert a nő eladta felhasználói fiókját kedvenc netes játékához

A kínai nő azt remélte, a lépéssel el tudja érni, hogy férje vele is foglalkozzon, és ne csak egész nap a játékon függjön. Tévedett.

Hazaküldte Kínába, és elválik feleségétől egy 25 éves malajziai férfi, mert a nő eladta felhasználói fiókját az Arena of Valor című népszerű netes játékhoz – jelentette a helyi sajtó. A nő azért szánta rá magát a lépésre, mert megunta, hogy férje képtelen elszakadni a játéktól, és teljesen elhanyagolta őt és közös gyermeküket.

A Kuala Lumpurban élő pár hat éve jött össze, és a beszámolók szerint kapcsolatuk idilli volt két évvel ezelőttig. Akkor jelent meg a Arena of Valor című kínai játék, amivel a férfi a megjelenés óta játszott. Az elején a feleség még támogatta férje hobbiját. Annyira, hogy egy ideig együtt játszottak. A férfinak azonban nem tetszett, hogy neje nem volt valami ügyes, és inkább csak a barátaival kezdett e játszani.

Fél szemére megvakult, miután egész nap a mobilján játszott A 21 éves kínai nő minden egyes szabad órájában a játékon függött.

A nő elmondása szerint férje többször is megígérte neki, hogy visszafogja a játékkal töltött időt, de soha nem tartotta be az ígéretét. Ezért egy este, amikor férje elment aludni, fogta a férfi telefonját, és eladta a férfi felhasználói fiókját.

Másnap reggel a férfi dührohamot kapott, amikor rájött, hogy felesége mit tett, és közölte vele, hogy elválik tőle, és hazaküldte Kínába. A nő elmondta, férje számára nincsen semmi remény, teljesen játékfüggő lett, és nem foglalkozik vele, vagy lányukkal. A nő most azért küzd, hogy a hatóságok neki ítéljék oda gyermekét és vele együtt térhet vissza Kínába, ahol rendes nevelést adhat neki.

Az Arena of Valor (amit a King of Glory, és Honour of Kings néven is ismerni) a világ legnagyobb bevételt hozó mobiltelefonos játéka. Több mint kétszázmillióan töltötték le, és naponta 50 millió aktív felhasználó játszik vele.

A kínai Tencent által kiadott játék annyira rabul tudja ejteni a játékosokat, hogy a kínai állami sajtó a fiatalokra veszélyes „méregként” kezdte el jellemezni. A kínai hadsereg hivatalos lapja pedig már egyenesen a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésként írta le, mert a ráfüggő katonák harci képességét csökkenti.

A kritikákra válaszul a Tencent korlátozásokat vezetett be a fiatalok számára. A 12 évesnél fiatalabb gyerekek csak napi egy órát játszhatnak vele, míg a 12 és 18 év közötti fiatalok csak napi két órát.

(Kiemelt fotó:YouTube/Arena of Valor)