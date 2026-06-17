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Szórakozás

Közel 25 év után folytatást kap az Austin Powers egy 4. filmmel

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 17. 19:29
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Majdnem 25 év telt el az Austin Powers franchise utolsó része óta, és Mike Myers, a filmek főszereplője megerősítette, hogy egy negyedik film készülőben van.

Myers vendégként vett részt egy foci vébés podcastműsorban, ahol megkérdezték tőle, lesz-e még egy Austin Powers-film, amire igennel felelt, írja az Entertainment Weekly.

Ami az időzítést illeti, biztos nem véletlen, mert Myers ezen a héten újraélesztette ikonikus gonosztevőjét, Dr. Genyát egy mobilreklámban.

A filmsorozat első része 1997-ben készült Szőr Austin Powers: Őfelsége titkolt ügynöke címmel, a második 1999-ben, az a KicsiKÉM – Austin Powers 2. címet kapta. Az utolsó Austin-film a 2002-es Aranyszerszám volt.

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