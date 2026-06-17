Ritkaság, de Arnold Schwarzenegger a nála jóval fiatalabb barátnőjével mutatkozott egy eseményen

Noha hazánkban forgat egy ideje Arnold Schwarzenegger, ez nem akadályozhatta meg abban, hogy szülőhazájába látogasson a napokban. Ausztriában, Bécsben rendezték ugyanis az Osztrák Világcsúcsnak nevezett klímakonferencián járt.

Ide jelenlegi párjával, a nála 17 évvel fiatalabb Heather Milligannal látogatott el.

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Így jöttek össze

Schwarzenegger és Milligan kapcsolata 2012-ben kezdődött, miután Schwarzinak hivatalos okból kellett felkeresnie az orvost. Épp a Szupercella című filmet forgatta Sylvester Stallone-nal, miko megsérült, és fizikoterápiás segítséget kellett kénie egy műtéti felépüléshez.

Milligant elit sportfizioterapeutaként ajánlották a figyelmébe. Bár kapcsolatuk tisztán szakmai volt a rehabilitáció alatt, később Schwarzenegger felvette a kapcsolatot a nővel, és randira hívta.

Itt egy Schwarzenegger-kvíz is: