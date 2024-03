Tolvai Reni Kállay-Saunders Andrásról: Újra visszataláltunk egymáshoz

Tíz év után nőnapon jelent meg Tolvai Reni új albuma, amit dalszerzőként és szövegíróként is ő jegyez. Ezzel kapcsolatban a Joynak adott interjút. Az énekeső ebben elmondta, ezen a lemezen teljesen önmagát képviseli, és azt az utat, amit eddig megtett azért, hogy végre a helyén érezhesse magát.

– fogalmazott Tolvai Reni, utalva Kállay-Saunders Andrásra, akivel 2021-ben több mint 10 év együttlét után szakítottak, de azóta újra egymásra találtak.

Ezért is született vele egy közös szám az albumra, aminek az is óriási energiákat ad, hogy újra visszataláltunk egymáshoz. Ezt nem tettük közszemlére és nem is reklámozzuk, de magát a történetét szerettük volna dal formájába önteni.