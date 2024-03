Kajdi Csaba Ördög Nóráról: Úgy tűnik, mintha mórahalmi szűzanyának állítaná be magát, miközben nem az

Kajdi Csaba a napokban a Telexnek adott interjút, melyben több alkalommal is kritizálta Ördög Nórát, mondván: közéleti személyiségként kellene, hogy legyen véleménye.

A témában most a Best kereste fel Kajdit, aki elárulta, hogy régóta ismeri a műsorvezetőt, és nincs vele gondja, véleménye viszont van róla.

– jelentette ki a modellügynökség-tulajdonos, hozzátéve: azért fogalmazza meg mindezt, hogy felnyissa a szemeket.

Mint mondta, a közelmúltban kirobbant kegyelmi botrány kapcsán is hiányolta a műsorvezető szerepvállalását.

– tette fel a kérdést.

Az üggyel kapcsolatosan a Best Ördög Nórát is kereste, ám ő nem kívánt megszólalni a témában.

Az Ázsia Expressz műsorvezetője egyébként februárban az Instagram-oldalán írt arról, hogy több irányból is kapott megkereséseket, hogy vállaljon szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében.

Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehet más: a bűnösöknek zéró a tolerancia. Ugyanakkor – csakúgy, mint minden közéleti témát – ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak. Én mindenek felett velük, mellettük vagyok