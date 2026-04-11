Ember Márk is ott volt a Rendszerbontó Nagykoncerten: „történelem… tiszta történelem”

Besenyei Balázs
2026. 04. 11. 07:46
Óriási tömeg előtt tartották meg péntek estébe nyúlóan a Rendszerbontó Nagykoncertet a Puzsér Róbert-féle Polgári Ellenálás Mozgalom szervezésében. A Hősök terén és környékén hatalmas tömeg gyűlt össze, többször szólt a „Ruszkik haza!” skandálás is.

Számos híresség megjelent a tömegben, köztük Ember Márk is, aki barátaival szelfizett az eseményen. Annyit fűzött ehhez:

történelem… tiszta történelem

A Jászai Mari-díjas színész nem is olyan régen közösségi oldalán hívta fel követői figyelmét arra, hogy menjenek el szavazni április 12-én.

A fotója ide kattintva látható, alább pedig mutatjuk a koncerteseményről készült képgalériánkat:

25 fotó
Ajánlott videó

Válassz velünk!

Élő műsorokkal, elemzésekkel, Török Gáborral érkezik a maratoni V-nap

Választás kisokos - 2026

Illegális versenyzés okozta a XIII. kerületi balesetet – helyszíni videó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik