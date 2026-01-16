gwmtóth gabieye of the tiger
Szórakozás

G.w.M sietett Tóth Gabi védelmére: Úgy énekelsz, hogy ezek álmukban se fognak

TV2
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 16. 06:40
TV2

Tóth Gabi előadta az Eye of the Tiger című dalt a legutóbbi Fidesz-kongresszuson, majd kedden reagált a produkcióját ért kiritkákra. Az énekesnő szerint az angol kiejtésén gúnyolódóknak igazából azzal van bajuk, hogy fideszes rendezvényen énekelt. Mint elmondta, ő nem szégyelli az angolját, és az sem lepte meg, hogy ennyi bírálatot kapott a fellépése után.

Azt is mondta, a hétvégi előadásán nem volt annyira jó a hangosítás, de szívesen elénekli újra a dalt TikTokon. Ezt aztán meg is tette, ám az a videó is vegyes fogadtatásban részesült. Egy kommentelő azt írta hozzá: „Milyen szépen tátog”. Erre a hozzászólásra válaszvideót készített az énekesnő.

Na, baszd meg, most meg már tátogok… (…) Megszerkesztettek egy csomó videót, ahol jó szarul szól, direkt; terjesztik.

Negyedik keddi videójában egy a Fidesz-kongresszuson készült felvételt osztott meg az Eye of the Tiger-előadásáról, amihez ezt írta:

Ennyit a kamu, szerkesztett videókról! Így szólt ott a helyszínen élőben! AI-val már bárkit el lehet hitelteleníteni! De most már nem fogom hagyni magam!

Láthatóan G.w.M-hez is eljutott a tengernyi felvételből legalább egy, mert Instagramon üzent kollégájának:

…of the Tiger… Ne törődj egyikkel se, Gabi! Úgy énekelsz, hogy ezek álmukban se fognak úgy énekelni!

Kapcsolódó
Tóth Gabi fellépése a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én.
Tóth Gabi szerint manipulálták a Fidesz-kongresszusos fellépéséről készült videókat, hogy rosszabbul szóljon a hangja
„AI-val már bárkit el lehet hitelteleníteni”, véli az énekesnő.

