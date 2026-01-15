Angelina Jolie nyomdokaiban: Sophie Turner végre megmutatta, hogy fog kinézni Lara Croftként

Az Amazon szeptemberben bejelentette, hogy Sophie Turner fogja alakítani Lara Croftot az új Tomb Raider-sorozatban. Phoebe Waller-Bridge készíti majd a videójáték-franchise-ból adaptált tévésorozatot.

A sorozat gyártása (a Crystal Dynamics játékfejlesztővel együttműködve) 2026. január 19-én kezdődik, a megjelenési dátum még nem ismert.

Először 2001-ben készült film a Tomb Raiderből Angelina Jolie főszereplésével. Azt követte 2003-ban egy folytatás, majd 2018-ban egy reboot Alicia Vikanderrel.

Ruhapróba címmel Turner új képet osztott meg magáról, ahol már egyértelműen Lara Croftként köszönt vissza követőinek.