Megvan, ki alakítja majd Kratost a God of War tévésorozatban

SONY
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 15. 14:51
SONY

Az Amazon sorozatot készít a nagy sikerű God of War videójáték-franchise-ból. Sokáig kérdéses volt, hogy ki kapja majd meg a lehetőséget, hogy a főszereplő görög istent, Kratost megszemélyesítse.

Az Entertainment Weekly azt írja, a Kemény motorosok című sorozat sztárja, Ryan Hurst kapta meg a szerepet. A színész korábban szerepelt a sorozat alapjául szolgáló videójátékokban. A 2022-es God of War Ragnarökben Thornak, az asgardi mennydörgés istenének adta a hangját.

Jamie McCarthy / Getty Images

Az Emmy-díjas Frederick E. O. Toye rendezi majd a God of War első két epizódját, premierdátum még nincs.

Miről szóltak az eredeti God of War-játékok?

Kratos történetét mesélik el, egy spártai harcosét, aki alkut köt Arésszal, majd annak árulása miatt elveszíti a családját. Bűntudattól és bosszúvágytól hajtva fellázad az istenek ellen, és végül megöli Arészt, elfoglalva a háború istenének helyét. Később azonban Zeusz és az Olümposz istenei is ellene fordulnak, ami újabb áruláshoz és tragédiához vezet. Kratos bosszúhadjárata egyre pusztítóbb lesz, és végül a teljes görög panteon ellen indul. A sorozat ezekben a részekben a végzet, a düh és az istenekkel szembeni lázadás tragikus spirálját mutatja be.

A God of War olyan filmesen látványos akciót kínált, amilyet addig vidóejátékban alig lehetett látni: óriási főellenfelek, kameramozgás, monumentális díszletek és brutálisan koreografált harcok színesítették a játékmenetet. A harcrendszer kimagasló volt, a pályák okosan adagolták a rejtvényeket és a boss fightokat, így a játék sosem fulladt unalomba.

Újraindították a franchise-t

Az újragondolt God of War egy idősebb, megtört Kratost mutat be, aki már maga mögött hagyta a görög istenek lemészárlását, és fiával, Atreusszal él a skandináv mitológiában. A történet középpontjában nem a bosszú, hanem az apaság, a gyász és az önuralom áll. Kratos megpróbál jobb apa lenni, miközben múltja és isteni természete újra és újra utoléri. Atreus kilétének és sorsának felfedezése fokozatosan belerántja őket az északi istenek konfliktusaiba. A Ragnarök felé tartó történet egy személyes családi drámát köt össze egy világméretű mitológiai végjátékkal.

A két utolsó rész egyaránt nagy sikert ért el a videójátékos közösségnél: a God of Warban megmaradt a technikailag és vizuálisan lehengerlő akció, de kapott egy olyan érzelmi és narratív mélységet, amitől Kratos már nem egy egydimenziós dühöngő isten volt, hanem egy bűntudattal élő apa, aki fél attól, hogy a fia is szörnyeteggé válik.

