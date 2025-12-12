házasság első látásranagy renátagáspár győző
„Fú, de utáltalak téged a tévében” – mondta Gáspár Győző a Házasság első látásra szereplőjének, amikor először találkoztak

2025. 12. 12. 16:16
Nagy Renáta a Házasság első látásra második évadában mutatkozott be a TV2 nézőinek. A könyvelőként dolgozó nő nemrég Konyári Edinka podcastjének vendége volt, ahol arról is beszélt, hogy a műsorban megismert férje, Tóth Gergely nagyon nem volt a zsánere, és bár nem akart rosszat, nem sült el jól, ahogyan a férfi irányába kommunikált, a nézők közül pedig többekből is ellenszenvet váltott ki a viselkedésével.

Ott azért elég durva volt, az elején volt, hogy az esküvő után kaptam ilyen »dögölj meg« üzeneteket, meg »bárcsak megfojtott volna az exed«, és társait. Én, aki eddig nem voltam jelen a médiában, nem tudtam, hogy ez hogyan működik, meg hogy ennyire felfigyelnek ránk. Nekem ez ijesztő volt nagyon, hetekig ki sem mertem menni az utcára…

idézte a story.hu a realityszereplőt, aki bevallotta, hogy az adásokat visszanézve ő sem volt magának szimpatikus.

Nem tudtam, hogy nekem van ilyen oldalam. És ez számomra ott derült ki. Én azért szeretek mindig így a komfortzónámon belül mozogni, és ugye ez a műsor pont olyan volt, ami teljesen kizökkentett belőle. És mondom, én sem szerettem magam az elején. Utána már azért, amikor kezdtem ezt az egészet feldolgozni, kezdtem visszatérni önmagamhoz, már azért látszott a műsorban is, hogy kicsit kedvelhetőbb személyiség vagyok.

Mint mondja, a legnagyobb kihívást a hirtelen támadt ismertség feldolgozása jelentette a számára.

Ez egy olyan személynek, mint nekem, aki semmilyen műsorban nem szerepelt, és csak egy kisvárosban, Pusztaszabolcson meg a munkahelyén ismerték, majd utána egy ország elkezdi utálni, aztán valamilyen szinten megkedvelik, mert mondom, élőben nem kaptam semmi negatívot. És akivel azután találkozok és nézte a műsort, például Győzike is odajött hozzám egy eseményen, és mondta, hogy »fú, de utáltalak téged a tévében«, és utána beszélgettünk, és mondta, hogy »te nem is olyan vagy, mint a tévében voltál«. Szóval ezek nekem jólesnek, és ez a része tök jó. Nem azt mondom, hogy az ismertség nem jó dolog, mert egyébként nekem ez tetszik, és szeretem, hogy tudok beszélgetni új emberekkel.

– tette hozzá

