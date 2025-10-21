Nagy Feró szerint tíz év múlva senki nem fog emlékezni Majka dalaira

Forr a dalom – a zene társadalomformáló ereje címmel rendezett kerekasztalbeszélgetést a Mathias Corvinus Collegium, az egyik meghívott vendég Nagy Feró volt. Az énekes a beszélgetés során egyebek mellett elmondta, maga sem sejtette a hetvenes évek végén, amikor elkezdett a saját életükről szóló dalokat írni, hogy a Beatrice befut majd.

„Ragályossá váltunk, mint most Azahriah” – idézi Nagy Ferót a hvg.hu. A zenész azt állította egyébként, hogy ő sosem bántotta Azahriah-t.

Állati jó, hogy megmutatta valaki, hogyan kell háromszor megtölteni a Puskást. Némileg legfeljebb irigykedek rá. De amúgy sem az ilyen vén marháknak kell őt megítélni, mint én, hát, mit tudjuk mi, hogy mi a jó! Sokan viszont tudják, hogy az Introveltált dal a jó. A múltkor meghallgattam: nem is olyan rossz.

Az viszont kifejezetten zavarja, hogy „elszabadult a világháló, ahol azok is hozzászólnak mindenhez, akik nem is értenek az adott témához. Ha például én bármit mondok Azariah-ra, rögtön jön a válasz, hogy »te nem tudsz ennyit, féltékeny vagy, te buzi«”.

Arról is beszélt, hogy nem igazán érti azokat az előadókat, akik az utóbbi időben tűntek fel a digitális világban – igaz nem is ítéli el őket. Azahriah mellett Beton.Hofit említette még, illetve Krúbit, akinek a világa viszont kifejezetten ellenszenves számára.

Beleneveli a közönségbe, hogy az a jó, ha iszonyú trágár vagy. […] Trágárkodjon otthon vagy máshol. Hát, nem mutatta meg neki a magyartanára Arany Jánost, József Attilát? Nem akkor lesz valaki bátor, ha trágárkodik

– fogalmazott Nagy Feró, aki szerint a most divatos, kormánykritikus előadók közül még Majka a legjobb, de úgy véli, hamar elfelejtjük az ő dalait is – nem úgy, mint a Beatrice örökérvényű slágereit.