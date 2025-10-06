jollytarcsi szilveszter
Jolly a fia Megasztárban tett állításairól: Édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem

TV2
admin Grósz Petra
2025. 10. 06. 19:19
TV2

Tarcsi Szilveszter, Jolly fia is szerencsét próbált a Megasztár legutóbbi válogatóján, ahol Ördög Nórának beszélt arról, hogy zenész apjával nincs jó kapcsolat közöttük. Az epizód adásba kerülése előtt Jolly a story.hu megkeresésére beszélt arról, mit gondol fia tévés szerepléséről és a kritikákról, amelyeket vele szemben megfogalmazott. A mulatós sztár ekkor úgy fogalmazott, szerinte annyi tiszteletet megérdemelt volna, hogy Szilveszter ne a tévével, hanem vele közölje, ha valami problémája van.

Az említett epizód a hétvégén került adásba. A story.hu szemléje szerint Jolly fia azt mondta a műsorban, hogy most, amikor minden a kapcsolatuktól volt hangos, beszéltek pár szót apjával, és próbálták a dolgot egymás között is megvitatni, de nem jutottak dűlőre.

Én úgy érzem, hogy az elmúlt években nagyon sok fájdalom, nagyon sok szomorúság halmozódott fel a lelkemben, és szeretném ezt ebben a dalban mind kiadni magamból

– indokolta dalválasztását Tarcsi Szilveszter, aki Horváth Jenő Levél apukához című számával állt színpadra, ám a mesterek végül nem juttatták őt tovább.

A portál kiszúrta, hogy Jolly a minap a közösségi oldalán reagált a fia által elmondottakra.

Szeretném néhány szóban tisztázni a helyzetet, ami az utóbbi napokban a fiam Megasztáros szereplése kapcsán kialakult. Először is: édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem. Nem az zavar, hogy ő próbálkozik, vagy hogy a saját útját keresi – erre mindig is biztattam. Ami fáj, az az, ahogyan ezt tette, és amit közben rólam mondott, hogy ezáltal nagyobb hírnevet szerezzen magának

– fogalmazott bejegyzésében a zenész, aki posztjához egy 2019-ben megjelent interjút is csatolt, amit még együtt adtak Szilveszterrel a FEM3 Cafénak.

Még teljesen másképp beszélt rólam. Ez is azt mutatja, hogy az igazság nem mindig az, amit elsőre látunk a képernyőn. Soha életemben nem bántottam, nem aláztam meg a családomat, sem a nyilvánosság előtt, sem azon kívül. Mindig próbáltam példát mutatni, tisztelettel fordulni mások felé, és ezt vártam volna el viszonzásként is. Köszönöm mindenkinek, aki a napokban megértéssel és szeretettel fordult felém

– zárta sorait.

