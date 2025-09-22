kulka jánosszomszédok
Szórakozás

Kulka János a pénzügyeiről: A Szomszédok négyszázezer volt egy hónapra. Fölvetett a pénz. Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam.

Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 22. 18:28
Varga Jennifer / 24.hu

A Neshama TV Én és a pénz című műsorában járt Kulka János, vette észre a story.hu. A műsor címéből adódóan is a pénz fontos téma volt a beszélgetés során. A Nemzet Színésze elmondta, a Szomszédok című sorozattal megalapozta az életét.

Kétszázezer egy rész, négyszázezer egy hónapra. Fölvetett a pénz. Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam. Tényleg.

Ahogy a műsorban elmondta, rengeteg autót is vásárolt az elmúlt évtizedekben, legalább húszat, de ezeket mind a nővérének ajándékozta.

Kapcsolódó
„Györgyi merész volt, én meg sznob voltam” – Kulka Jánossal nyílt színház Lang Györgyi egykori otthonában
Szeptember 18-án Kulka Jánossal és Gyárfás Dorkával nyitott meg a lakásszínház Lang Györgyi egykori otthonában. Ellátogattunk a megnyitóra.

Elmesélte, hogy már vigyáz, mire költ, szégyelli is, hogy nem spórolt jobban. Ha nem lenne a Nemzet Színésze címért járó bére, a rokkantnyugdíjból nem tudna megélni. A keresztanyját elveszítette, akinek viszont megörökölte a vagyonát:

Végzetszerű. Nem tudom, hogy mondjam. Kilenc éve stroke-os lettem. Keresztanyám meghalt. Én örököltem. Ő Párizsban élt. A Pasteur Intézet tudományos igazgatója volt. 91 éves volt. Én örököltem. Véletlen.

Nemrég Kulka János miatt azért írtunk, mert lakásszínház lett Lang Györgyi egykori otthonából. Mi is ellátogattunk.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Férjhez ment Szabados Ági, itt vannak az esküvői fotók is
Ifjabb Schobert Norbert: Hamarosan jelentkeznem kell az amerikai érettségire, aztán ingatlanokkal foglalkoznék
Kulcsár Edina reagált G.w.M Sztárbox-vereségére
Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars
Magyar Péter elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik